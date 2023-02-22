Москва, 22 февраля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Китаем не направлены против третьих стран, не терпят вмешательства и не принимают угроз. Об этом 22 февраля заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Антон Новодережкин/ТАСС Встреча президента РФ Владимира Путина и заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК Ван И

«Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия никогда не были направлены против третьих сторон, они не терпят вмешательства третьих сторон и тем более не приемлют угроз от третьих сторон», — приводит его слова пресс-служба МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обозначил твердую позицию Китайской Народной Республики по кризису на Украине.