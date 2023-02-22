Брюссель, , 17:59 — REGNUM Приостановлено членство России в Международной федерации журналистов (МФЖ). Об этом сообщил 22 февраля председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв.

Владимир Соловьёв Kremlin.ru

По его словам, он получил уведомление об этом в письме генерального секретаря Международной федерации. В нем говорилось, что решение о приостановке членства журналистского союза в МФЖ было принято на заседании исполкома организации 22 февраля.

Ранее о планах Международной федерации журналистов исключить из своего состава журналистскую организацию России сообщило агентство Reuters. В конце января 2023 года оно проинформировало, что причиной исключения может стать, в частности, создание региональных ассоциаций российских журналистов на новых территориях.

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