Цхинвал, , 17:56 — REGNUM Пресс-секретарь президент Южной Осетии Алана Гаглоева Наталья Босикова в беседе с журналистами 22 февраля сообщила, что глава частично признанного государства по возвращению из РФ будет находиться на самоизоляции в связи с подтвержденным ковидом.

Алан Гаглоев Presidentruo.org

«По возвращении в республику Алан Эдуардович будет находиться на самоизоляции и продолжит соблюдать все рекомендации врачей», — сказала пресс-секретарь.

Также Босикова отметила, что во время самоизоляции президент будет работать в удаленном формате.

Ранее сообщалось, что король Швеции Карл XVI Густав, заразившийся коронавирусом, 20 февраля успешно перенес хирургическое вмешательство в области сердца при использовании катетерно технологии.

Читайте ранее в этом сюжете: Король Швеции успешно перенёс операцию на сердце