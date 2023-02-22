Цхинвал, 22 февраля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Южной Осетии Алана Гаглоева Наталья Босикова в беседе с журналистами 22 февраля сообщила, что глава частично признанного государства по возвращении из РФ будет находиться на самоизоляции в связи с подтвержденным ковидом.

Presidentruo.org Алан Гаглоев

«По возвращении в республику Алан Эдуардович будет находиться на самоизоляции и продолжит соблюдать все рекомендации врачей», — сказала пресс-секретарь.

Также Босикова отметила, что во время самоизоляции президент будет работать в удаленном формате.

Ранее сообщалось, что король Швеции Карл XVI Густав, заразившийся коронавирусом, 20 февраля успешно перенес хирургическое вмешательство в области сердца при использовании катетерной технологии.