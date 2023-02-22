Новая Каховка, Херсонская область, , 17:54 — REGNUM Власти Новой Каховки отметили снижение интенсивности обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава города Владимир Леонтьев.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, обстрелов со стороны ВСУ стало меньше в последние два дня, потому что с российской стороны активность увеличилась. При этом, ВСУ продолжают бить по гражданской инфраструктуре.

«Я не вижу у нас усиления обстрелов», — заявил Леонтьев, отметив, что пожаров не зафиксировано в Новой Каховке и Таврийске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, подразделения Вооружённых сил России за последние сутки в ходе боёв под Херсоном уничтожили две вражеские буксируемые гаубицы Д-30.