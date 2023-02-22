Новая Каховка, Херсонская область, 22 февраля, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Власти Новой Каховки отметили снижение интенсивности обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава города Владимир Леонтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, обстрелов со стороны ВСУ стало меньше в последние два дня, потому что с российской стороны активность увеличилась. При этом, ВСУ продолжают бить по гражданской инфраструктуре.

«Я не вижу у нас усиления обстрелов», — заявил Леонтьев, отметив, что пожаров не зафиксировано в Новой Каховке и Таврийске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, подразделения Вооружённых сил России за последние сутки в ходе боёв под Херсоном уничтожили две вражеские буксируемые гаубицы Д-30.