Захарова: санкции Киева против РФ — попытка давить на российское общество
Москва, 22 февраля 2023, 17:50 — REGNUM Своими антироссийскими санкциями Киев пытается оказывать давление на жителей России, сообщила 22 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя очередные украинские санкции, на этот раз введённые в отношении финансового сектора РФ, российский дипломат заявила:
Она отметила, что в России всё это понимают, как и то, что в самом центре Европы расцвёл неонацизм. Российские граждане «не допустят проникновения неонацистской заразы в свой дом», добавила Захарова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля украинские власти на десять лет ввели санкций против Московской биржи ММВБ-РТС.
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