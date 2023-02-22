Москва, 22 февраля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Своими антироссийскими санкциями Киев пытается оказывать давление на жителей России, сообщила 22 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Комментируя очередные украинские санкции, на этот раз введённые в отношении финансового сектора РФ, российский дипломат заявила:

«За всем этим просматривается стремление киевского режима попытаться оказать давление на различные слои нашего общества, спровоцировать внутриполитическую дестабилизацию».

Она отметила, что в России всё это понимают, как и то, что в самом центре Европы расцвёл неонацизм. Российские граждане «не допустят проникновения неонацистской заразы в свой дом», добавила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля украинские власти на десять лет ввели санкций против Московской биржи ММВБ-РТС.