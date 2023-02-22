Москва, 22 февраля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Совет Федерации единогласно одобрил закон о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает 22 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Антон Денисов/РИА Новости Здание Совета Федерации РФ в Москве

Уточняется, что документ вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент РФ Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума на пленарном заседании приостановила действие договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Решение о приостановке участия России в ДСНВ принял президент РФ. Об этом решении глава государства объявил во время оглашения послания к Федеральному собранию 21 февраля. В МИД РФ также пояснили, что страна продолжит соблюдать ограничения по вооружениям, предусмотренные СНВ-3, и продолжит обмен уведомлениями с США.