Варшава, 22 февраля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. В Румынии рассчитывают, что Украина одержит победу в противостоянии с Россией. Власти региона будут оказывать ей поддержку вплоть до этого момента. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе торжественной церемонии открытия саммита глав стран Бухарестской девятки — «восточного фланга НАТО».

Иван Шилов ИА REGNUM Клаус Йоханнис

Напомним, в так называемый восточный фланг НАТО входят Болгария, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония.

«Мы должны выполнять данные обещания о поддержке Украины так долго, как это будет нужно, — так, чтобы Украина выиграла войну», — заявил Клаус Йоханнис.

Его поддержал президент Польши Анджей Дуда, который подчеркнул необходимость оказания Украине дальнейшей помощи.

Напомним, в саммите глав стран Бухаресткой девятки участвует президент США Джо Байден, который находится в турне по Европе. Первым пунктом визита стала Украина, которую он посетил 20 февраля.