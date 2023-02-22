Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Оптовая стоимость бензина Аи-92 в европейской части России по итогам торгов 22 февраля выросла на 2,8% и превысила 41,5 тыс. рублей за тонну. Данные приводятся на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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По данным СПбМТСБ, до этого стоимость данного бензина превышала отметку 41,5 тыс. в сентябре 2022 года. 21 февраля 2023 года стоимость этого вид топлива достигла 40,4 тыс. рублей за тонну. Цена на него растёт ежедневно после незначительного снижения 9 февраля.

Бензин Аи-95 в течение 22 февраля подорожал на 2,75% и стал стоить 45 тыс. рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо вросло в цене на 2,34% и теперь стоит 47,5 тыс. рублей.

Напомним, в правительстве России решили сократить субсидии нефтяникам за продажу топлива на внутреннем рынке. Новый метод расчёта субсидии планируется ввести с апреля 2023 года.

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