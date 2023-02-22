Захарова заявила, что Норвегия выбивается в лидеры по накачке Украины вооружениями

Москва, , 17:45 — REGNUM Ранее принявшие пятилетнюю программу помощи Украине власти Норвегии выбиваются в лидеры по накачке Киева вооружениями в расчёте на душу населения. Об этом 22 февраля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Осло с начала специальной военной операции [Вооружённых сил России на Украине], и без того входивший в число передовиков по части поставок вооружений на Украину, выбивается в настоящие лидеры по накачке киевского режима оружием в расчёте на душу населения», — сказала она, комментируя решение норвежских властей принять пятилетнюю программу помощи Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политическая воля Запада и контролируемого им Киева нужны для того, чтобы на Украине в течение скорейшего времени установился мир однако на данный момент Россия этого не видит.