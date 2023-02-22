Томск, , 17:41 — REGNUM В Томской области на месторождении прогремел взрыв. Об этом 22 февраля сообщили в прокуратуре региона.

Сварщик Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уточняется, что инцидент произошёл в Александровском районе при проведении сварочных работ на одной из месторождений.

«По предварительной информации, в результате происшествия три работника нефтегазодобывающего предприятия, 1981, 1975 и 1971 годов рождения, получили различные телесные повреждения», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура организует проведение проверки исполнения требований законодательства об охране труда.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года взрыв произошёл на нефтегазовом месторождении в Атырауской области Казахстана. Погибли вое рабочих, ещё трое человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело.