Москва, 22 февраля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 22 февраля обозначил твердую позицию Китайской Народной Республики по кризису на Украине.

Антон Новодережкин/ТАСС Встреча президента РФ Владимира Путина и заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК Ван И

«Китайская сторона будет, как и ранее, твердо придерживаться объективной и беспристрастной позиции и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса», — приводятся слова Ван И в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Также в сообщении отмечается, что КНР высоко ценит и уважает готовность России урегулировать кризис на Украине путем переговоров.