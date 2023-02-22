Харьков, Украина, , 17:36 — REGNUM Мэр Харькова Игорь Терехов оштрафован на сумму в 3,4 тыс. гривен за то, что ведёт на русском языке свои паблики, пишут 22 февраля «Украинские новости».

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как заявил украинский уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь, текст не на украинском языке был выявлен на веб-странице Терехова в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в его телеграм-канале.

Поскольку Терехов является должностным лицом, его публикации в официальных пабликах на языке, отличном от государственного, подпадают под украинский закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

В связи с этим глава Харькова признан виновным в совершении административного правонарушения, и к нему применяется «административное взыскание в виде штрафа в размере 3 400 гривен», заявил Креминь.

Напомним, с Тереховым этот случай уже второй: в предыдущий раз за аналогичное «правонарушение» он был оштрафован в ноябре 2022 года.

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