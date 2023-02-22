Новосибирская область, 12 сентября, 2012, 08:40 — ИА Регнум. 12 сентября в Новосибирском областном суде начинаются слушания по уголовному делу в отношении главного эксперта по физической культуре и спорту администрации Новосибирской области Александра Солодкина , его сына - заместителя мэра Новосибирска Александра Солодкина младшего , заместителя начальника Управления федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области Андрея Андреева , которые обвиняются в участии в действовавшей в 1992-2009 годах на территории Новосибирской области преступной организации "Труновская группировка" под руководством Александра Трунова . Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ, преступления, в совершении которых обвиняются отец и сын Солодкины, оставались нераскрытыми долгое время.

"Это связано с тем, что обвиняемые обладали колоссальным влиянием в городе Новосибирске в силу своих должностей. Кроме того, все знали о тесной связи обвиняемых с бандой Александра Трунова. Это преступное сообщество являлось самым крупным в регионе, а его участники пользовались большим авторитетом в криминальных кругах", - подчеркнули в пресс-службе.

Находясь на различных должностях Солодкин старший влиял на деятельность хозяйствующих субъектов города, получая возможность перераспределять финансовые потоки. Со временем Солодкин младший также стал использовать свое положение на посту заместителя мэра Новосибирска в целях обогащения преступной группы.

Первоначально потерпевшие неохотно сотрудничали с правоохранительными органами, так как опасались за свою жизнь. Но после того, как расследованием занялось окружное управление СК России в Сибирском федеральном округе, удалось восстановить картину многих преступлений. Потерпевшие начали давать показания, убедившись, что Следственный комитет намерен объективно расследовать это уголовное дело и довести его до суда. Более того, даже ряд участников банды под давлением собранных доказательств и осознавая бесперспективность скрываться от следствия, пошли на сотрудничество. С ними были заключены досудебные соглашения, которые в итоги значительно помогли изобличить обвиняемых в совершении преступлений.

В ходе расследования допрошено более 500 свидетелей, проведено более 100 выемок и обысков, более 200 экспертиз. Следствие полагает, что этих доказательств достаточно для признания Солодкиных виновными по всем 12 эпизодам преступной деятельности. Кроме того, для возмещения ущерба, причиненного преступлениями, по инициативе следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 90 миллионов рублей. Это квартиры, дорогостоящие автомобили, крупные суммы денежных средств и ценные бумаги. В случае признания Солодкиных виновными, за счет этого имущества будет возмещен ущерб 17 потерпевшим.

Уголовное дело в отношении Трунова и других участников преступной организации направлено в суд в ноябре 2011 года и к настоящему времени его судебное рассмотрение не окончено.