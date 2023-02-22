Москва, , 17:31 — REGNUM Россия приветствует стремление Китая играть позитивную роль в скорейшем урегулировании конфликта на Украине. Об этом в среду, 22 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса», — отметила Захарова в ходе брифинга по итогам встречи Сергея Лаврова и Ван И.

Также Захарова подчеркнула, что выход Украины из переговоров по мирному урегулированию конфликта является подтверждением несамостоятельности Киева в принимаемых им решениях.

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