Москва, 22 февраля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Россия приветствует стремление Китая играть позитивную роль в скорейшем урегулировании конфликта на Украине. Об этом в среду, 22 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса», — отметила Захарова в ходе брифинга по итогам встречи Сергея Лаврова и Ван И.

Также Захарова подчеркнула, что выход Украины из переговоров по мирному урегулированию конфликта является подтверждением несамостоятельности Киева в принимаемых им решениях.