Самара, 22 февраля, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в металлическом ангаре в Самаре, в котором, по предварительным данным, находятся продукты питания. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Уточняется, что сообщение о возгорании в металлическом ангаре по адресу: городской округ Самара, Кировский район, ул. Аэропорт-2, 11А поступило в 15:02 (14:02 мск).

«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение ангара (по предварительным данным, с продуктами питания) на площади 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в 17:31 (16:31 мск) было ликвидировано открытое горение, и отмечается, что в результате пожара нет погибших и пострадавших. В работах по ликвидации возгорания принимают участие 88 человек и задействовано 28 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что площадь пожара на складе в Красноярске возросла до 12,5 тыс. квадратных метров.