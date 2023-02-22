Москва, , 17:27 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 22 февраля прокомментировала поездку лидера США Джо Байдена в Киев.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Байден не отважился на поездку в Киев, не предупредив Россию и не попросив российскую сторону о соблюдении условий его безопасности», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД РФ, президент США решился совершить «смелый» визит в Киев только после предоставления гарантий его безопасности.

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