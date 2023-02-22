Москва, , 17:26 — REGNUM В Российском МИД считают, что Вашингтон намерен повысить градус эскалации с Россией на фоне украинского конфликта. Такие выводы можно сделать из того, что никто из побывавших в последнее время в Киеве политиков из США не высказался за урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявила в ходе брифинга 22 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Армия НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Примечательно, что американцы даже не обмолвились о стремлении к политическому урегулированию кризиса. Все это свидетельствует о безответственном и авантюристическом намерении США повышать градус эскалации в противостоянии с Россией», — считает дипломат.

Напомним, визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Киев состоялся 20 февраля. О нем заранее не сообщалось. Целью визита главы Белого дома он сам назвал намерение подтвердить приверженность США принципам демократии и желание поддержать Украину.

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