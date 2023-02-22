Москва, 22 февраля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В Африке стартовали трехсторонние российско-китайско-южноафриканские военно-морские учения. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России 22 февраля, церемония открытия состоялась в южноафриканском порту Ричардс-Бэй.

Цитата из видео Минобороны РФ. 2023 Совместные учения армий России, КНР и ЮАР. Ричардс-Бэй. ЮАР. 2023

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«Активная часть учения пройдет с 25 по 27 февраля. В море будут выполнены совместные артиллерийские стрельбы, тактическое маневрирование», ― говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ходе учений моряки Военно-морского флота России, Южно-Африканских национальных сил обороны и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая отработают действия групп по досмотру и освобождению захваченного судна, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, а также отразят атаки средств воздушного нападения противника.

Россию на учении представляют фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама» Северного флота. ВМС Китая представлен фрегатом «Жичжао», эсминцем «Хуайнань» и судном обеспечения «Кэкэсилиху», ВМС ЮАР — фрегатом «Менди».

Также в Минобороны добавили, что в учении в качестве наблюдателя примут участие представители военно-морских сил Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что военно-морские учения с дружественными странами являются нормальной практикой взаимодействия между государствами.

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