МИД РФ: для скорейшего мира на Украине нужна политическая воля Запада и Киева

Москва, , 17:15 — REGNUM Политическая воля Запада и контролируемого им Киева нужны для того, чтобы на Украине в течение скорейшего времени установился мир, однако на данный момент Россия этого не видит. Об этом 22 февраля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как подчеркнула Захарова, Россия всегда использует переговоры до самой последней возможности, так как для неё являются приоритетными дипломатия и возможности по урегулированию.

«В данном случае все возможности были испробованы и при этом исчерпаны. Для скорейшего мира нужна лишь политическая воля Запада и, соответственно, его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем», — сказала она.

При этом официальный представитель МИД РФ добавила, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась вести диалог и искать дипломатические возможности по урегулированию конфликта.

«И это наша неизменная позиция вне зависимости от того, с кем мы имеем дело: с союзниками, с друзьями, с партнёрами, с государствами, которые не испытывают к нам доброжелательных чувств», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что тему кризиса на Украине обсудил с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР (КПК), членом Политбюро ЦК КПК Ван И министр иностранных дел России Сергей Лавров.