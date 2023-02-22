Вильнюс, , 17:13 — REGNUM В Литве выявлены сотни попыток обхода санкций, которые были введены Вильнюсом год назад в отношении Белоруссии. Об этом 22 февраля в эфире национального радио LRT сообщила замминистра коммуникаций и транспорта страны Лорета Маскалёвене.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Предотвращены несколько сотен попыток нарушения секционного режима транспортировки грузов из Белоруссии. В первую очередь это удобрения», ― уточнила представитель ведомства.

Она также указала на важность координации работы всех ответственных за это направление инстанций. Маскалёвене подчеркнула, что возможности транзита находящихся под санкциями грузов должны быть перекрыты, и в стране продолжат бороться с попытками нарушений санкционного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС должен ужесточить санкции как в отношении России, так и Белоруссии.

Напомним, в 2022 году Литовский верховный административный суд вынес решение, в соответствии с которым договор «Литовских железных дорог» с белорусской компанией «Беларуськалий» о транспортировке её грузов через Литву создавал угрозу национальной безопасности прибалтийской республики.