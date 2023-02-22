Москва, , 17:12 — REGNUM Переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым перенесены. Причиной стало состояние здоровья президента Южной Осетии — у него обнаружен COVID-19. Об этом 22 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым».

Напомним, о том, что в рабочем графике президента России Владимира Путина на 22 февраля намечена встреча с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, ранее сообщали в пресс-службе Кремля.

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