Глава МИД Армении сообщил об обещании Алиева начать диалог с Нагорным Карабахом

Ереван, , 17:08 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном пообещал начать диалог с Нагорным Карабахом о гарантиях прав и безопасности местному населению. Об этом 22 февраля сообщил на пресс-конференции глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«С другой стороны, мы видели случаи, когда азербайджанская сторона отступала от заявленных обязательств», — добавил Мирзоян.

Встреча проходила 18 февраля в Мюнхене. Алиев после неё сообщил, что Баку начнёт диалог с общественностью Нагорного Карабаха только после того, как «криминальный олигарх, вовлечённый в операции по отмыванию денег, покинет территорию Азербайджана», вероятно, подразумевая госминистра Арцаха Рубена Варданяна.

Напомним, после завершения войны в Нагорном Карабахе в 2020 году Алиев неоднократно заявлял, что карабахский конфликт полностью исчерпан. Он также отказывался обсуждать этот вопрос в рамках переговоров по мирному соглашению с Арменией.

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