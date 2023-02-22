Байден назвал «большой ошибкой» решение России приостановить своё участие в ДСНВ

Вашингтон, , 17:06 — REGNUM По мнению президента США Джо Байдена, решение России о приостановке своего участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), является «большой ошибкой». Его слова 22 февраля приводит журналист американского телеканала CBS из пресс-пула Белого дома Эд О’Кифи на своей странице в соцсетей.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«На вопрос журналистов перед встречей с «Бухарестской девяткой» президент США Джо Байден ответил, что решение [президента России] Владимира Путина о приостановке участия в СНВ-3 — это «большая ошибка», — написал в своём сообщении О’Кифи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что речь, которую произнёс в Варшаве 21 февраля в ходе своего визита президент США Джо Байден, расценивается российской стороной как обреченная на провал попытка оказать давление на нашу страну.

Отметим, 21 февраля в ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.