Вопреки некоторым обывательским представлениям у нас о том, что китайцы только спят и видят, как бы Россия обессиленная упала к их ногам, Пекин отнюдь не заинтересован в том, чтобы в «обессиленной России» воцарился неуправляемый хаос. Еще меньше он заинтересован в «однозначной победе Америки» руками украинцев.

Георгий Бовт, , 18:19 — REGNUM В Москве побывал с визитом глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Он был принят президентом Владимиром Путиным, а ранее провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Одним из основных вопросов была подготовка визита в Россию китайского лидера Си Цзиньпина. Но не только она.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Россия и Китай не являются такими странами, политики которых делают излишнее количество публичных заявлений после вполне конфиденциальных переговоров. Тут важны скорее нюансы и интонации.

В этом плане визит главного куратора китайской дипломатии в Москву был окрашен дружеской тональностью. Было сказано, что стороны ожидают «выхода на новые договоренности», а отношения сохраняют высокую динамику развития, при этом (шпилька в адрес Америки) Москва и Пекин привержены многополярному миру.

Путин еще раз повторил публично свое приглашение Си Цзиньпину посетить Россию, которое он впервые сделал в конце прошлого года. Из российских дипломатических источников последовали утечки, что визит может состояться ближе к концу апреля.

Однако не стоит торопить события. Многое будет зависеть от хода военных действий на Украине. Многое. Если не все.

Дело в том, что Пекин анонсировал обнародование некоего всеобъемлющего мирного плана по украинскому конфликту, который может появиться 24 февраля, и огласить его может лично председатель Си.

Председатель Си Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе недавнего посещения Мюнхенской конференции по безопасности Ван И встречался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и «в общих чертах» его с планом ознакомил.

Реакции Киева пока не последовало, последовало лишь замечание о том, что «приоритетным» остается план самого Зеленского, который ставит в качестве предварительных условий для переговоров, в частности, вывод всех российских войск с территории Украины, выплату репараций и т.д., что Москва считает неприемлемым.

Также, судя по всему, Ван И «провентилировал» возможную реакцию европейцев на мирные предложения Пекина. Исходя из того, что приоритетом для Китая было бы скорейшее окончание военного конфликта. По чисто экономическим соображениям.

Экономика страны пробуксовывает и толком пока не может оправиться от пандемии и сопутствующих локдаунов. Для разогрева ей нужен подъем на мировых рынках, а не «вот это вот все» с нарушением логистических поставок, лихорадкой цен на товарных рынках, санкционными войнами и т.д. ЕС — огромный рынок для КНР, в 2021 году взаимный товарооборот достиг почти 700 млрд долларов (примерно, как с США), при почти двукратном перевесе китайского импорта в ЕС над экспортом оттуда в КНР.

С США при этом отношения напряжены по целому ряду направлений, начиная от Тайваня и кончая технологической («чиповой») войной, которую Америка ведет против высокотехнологичных компаний КНР.

В Мюнхене Ван И встречался с госсекретарем США Блинкеном, когда обе стороны пытались найти пути для улучшения отношений, но встреча прошла холодно. Американцы хотели бы сгладить впечатление от недавнего инцидента со сбитым над Америкой китайским зондом, но также и предотвратить дальнейшее сближение Пекина и Москвы.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Это происходит на фоне участившихся обвинений (в прессе) или высказываемых подозрений (представителями Белого дома) в том, что Пекин то ли может начать поставлять России «летальные вооружения», то ли уже поставляет какие-то виды «нелетального».

Блинкен также пригрозил Ван И последствиями за помощь Москве в обходе санкций. На что, правда, китайский МИД заявил, что «США не имеют права предъявлять Китаю какие-либо требования», однако факт остается фактом: китайские компании, выстраивая отношения с Россией, делают это с большой оглядкой на США, стараясь напрямую санкционный режим все же не нарушать.

При этом Пекин, объективно, не был бы заинтересован в «поражении» России на Украине, такой ценой «скорейшее окончание конфликта» ему не нужно.

Вопреки некоторым обывательским представлениям у нас о том, что китайцы только спят и видят, как бы Россия обессиленная упала к их ногам, Пекин отнюдь не заинтересован в том, чтобы в «обессиленной России» воцарился неуправляемый хаос. Еще меньше он заинтересован в «однозначной победе Америки» руками украинцев.

В том числе потому, что это придаст уверенности американским «ястребам» заняться уже самим Китаем в Юго-Восточной Азии. А еще это подтвердит действенность американской тактики, направленной на санкционное удушение противника, не вступая с ним в прямое военное столкновение.

Выступая в Мюнхене, Ван И пытался проводить разницу между Америкой и Европой, обращаясь к представителям последней как к «дорогим друзьям», обратив внимание, явно с намеком на Америку, что некие силы не хотят дать реализоваться мирным переговорам и им безразличны как людские потери Украины, так и вред, нанесенный Европе.

Ван И Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Помимо этого, у Пекина может быть ещё один мотив миротворчества вне непосредственной зоны своих политических интересов, а именно на Украине. Тем самым Китай предстанет лидером «глобального Юга», который занял в отношении России отнюдь не ту позицию, которая нравится «коллективному Западу», и за влияние на который сейчас развернулось настоящее соперничество.

Неслучайно в Мюнхене сразу несколько ведущих западных политиков (Макрон, например) ставили вопрос о том, что Западу надо изменить свои подходы на этом направлении, чтобы завоевать симпатии бывших колониальных стран, которые отказываются присоединяться к санкционной войне против Москвы.

Китай, имеющий огромные экономические интересы в странах третьего мира, не хочет остаться в стороне от этих процессов. А законы мировой политики гласят, что если ты хочешь быть глобальным игроком, то надо в том числе выдвигать глобальные инициативы (мирные в данном случае), повышая свой в том числе моральный вес и авторитет.

Не все же американцам рассуждать, что только у них, мол, «Замок на холме», а кто вне света его лучей, тот «коллективный Мордор».

Другое дело, что «мирные инициативы» Пекина могут оказаться столь же благостны, сколь и нереализуемы в сложившейся ситуации, которая слишком далеко зашла. Поэтому не стоит и преувеличивать степень готовности Китая идти на сближение с Москвой до такой степени, чтобы его полностью ассоциировали с союзником России в том, что она делает на Украине.

А значит, всегда будут произноситься фразы об уважении Устава ООН, принципа территориальной целостности государств (включая Украину), приверженности мирным способам разрешения конфликтов и так далее.

Пекин также не раз резко высказывался против применения ядерного оружия при любых условиях, что, кажется, идет вразрез с тем, что пишет в своих постах в Telegram зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который периодически как раз намекает на такую возможность.

Есть впечатление, что председатель Си, который пока все-таки еще не дал окончательный ответ на приглашение Владимира Путина, не приедет в Москву до тех пор, пока не будет уверен, что его визит принесет некие важные подвижки в сторону скорейшего окончания украинского конфликта, в чем Пекин уже не раз выражал высокую заинтересованность.

При этом он никогда не обвинял Москву в том, что она этот конфликт затягивает. Пекин никогда не выступал, впрочем, и с однозначной поддержкой СВО, указывая лишь, что и Запад, мол, виноват в разжигании конфликта.

Также уже появились предположения, что китайский лидер, дабы сместить и «размыть» акценты, может сделать поездку в Москву частью большого европейского турне.

Впрочем, гадать о планах Пекина — это еще более неблагодарное занятие, чем гадать о тех планах Кремля, о которых он не хочет распространяться. В любом случае Китай будет всегда играть свою собственную игру.