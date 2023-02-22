Лондон, 22 февраля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти исключил возможную отправку подразделений британских военнослужащих на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Британия не будет отправлять армию в Украину. Это немыслимо, это означало бы ввязывание НАТО в конфликт», — почеркнул дипломат в ходе обсуждений в Университете ADA 22 февраля.

Напомним, что Лео Докерти на данный момент находится с рабочим визитом в Азербайджане, где ранее состоялась встречи с главой внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что Сергей Лавров в конце февраля посетит Азербайджан для проведения переговоров с президентом государства Ильхамом Алиевым.