Вашингтон, 22 февраля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Наращивание поставок оружия на Украину приведет к тому, что стороной конфликта станут Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Такое мнение высказал американский полковник, бывший советник Пентагона, Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По его словам, использование территории Польши для запуска ракет и других военных целей неизбежно будет означать, что Варшава стала участником «театра военных действий». Это коснётся и стран Прибалтики и Финляндии.

Дуглас Макгрегор напомнил также, что Польша неоднократно подталкивала НАТО к прямому столкновению с Россией, поэтому не стоит исключать ее скорого непосредственного вмешательства в конфликт. В таком случае, как считает американский полковник, Россия получит законные основания для ответного удара.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию, заявил, что Запад, подталкивая Киев к конфликту с Россией, заботится о своих интересах, а не о жителях Украины.