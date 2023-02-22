Нью-Дели, , 16:53 — REGNUM Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в начале марта посетит с визитом Индию и примет участие в совещании глав МИД G20 [«Большой двадцатки» — ред.]в Нью-Дели.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ожидается насыщенный график и двусторонних встреч министра иностранных дел России Лаврова на полях СМИД [Совета министров иностранных дел], эти контакты прорабатываются», — сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в ходе брифинга 22 февраля.

Также Захарова уточнила, что в первую очередь планируются встречи с министрами иностранных дел Китая, Бразилии и Индии.

Ранее 22 февраля Сергей Лавров встретился с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И. В ходе встречи были обсуждены важные момент развития российско-китайских отношений.

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