Нью-Дели, 22 февраля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в начале марта посетит с визитом Индию и примет участие в совещании глав МИД G20 [«Большой двадцатки» — ред.]в Нью-Дели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Ожидается насыщенный график и двусторонних встреч министра иностранных дел России Лаврова на полях СМИД [Совета министров иностранных дел], эти контакты прорабатываются», — сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в ходе брифинга 22 февраля.

Также Захарова уточнила, что в первую очередь планируются встречи с министрами иностранных дел Китая, Бразилии и Индии.

Ранее 22 февраля Сергей Лавров встретился с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И. В ходе встречи были обсуждены важные момент развития российско-китайских отношений.