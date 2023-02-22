Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Украина должна вернуть себе Крым. Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, пишет американское издание Politico.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

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Он считает, что без этого будет невозможно обеспечить безопасность страны.

«Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия сохраняет за собой Крым», — подчеркнул Ходжес.

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По его словам, для нынешнего конфликта Крым из-за своего географического положения «имеет решающее значение». По словам отставного военного, все больше жителей Украины осознают не только необходимость возвращения Крыма, но и возможность осуществления этого сценария.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель главы управления разведки Международного военного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик считает, что шансов на то, что Украина сможет «вернуть» Крым, практически нет.

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