Москва, 22 февраля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Американский посол в России Линн Трейси не обращалась в МИД РФ после слов российского президента Владимира Путина о приостановлении участия Москвы в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, сообщил 22 февраля журналистам заместитель главы МИД РФ Сергея Рябков.

EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС Посольство США в России

«Нет, нет», — сказал российский дипломат в ответ на вопрос, запрашивала ли Трейси встречу в МИД России. Пока планов новой встречи с американским послом нет.

Напомним, Путин 21 февраля в своём послании Федеральному собранию объявил, что участие в российско-американским договоре СНВ-3 Россия приостанавливает.