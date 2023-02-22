Баку, , 16:48 — REGNUM Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров до конца месяца с рабочим визитом посетит Азербайджан. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«27-28 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджанскую Республику с официальным визитом. Ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым», — сказала Захарова.

Также представитель МИД отметила, что ожидаются переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Ранее Сергей Лавров в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И заявил о готовности России и КНР защищать интересы друг друга.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров заявил о готовности России и Китая защищать интересы друг друга