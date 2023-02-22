Сергей Лавров с рабочим визитом в конце февраля посетит Азербайджан
Баку, 22 февраля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров до конца месяца с рабочим визитом посетит Азербайджан. Об этом в среду, 22 февраля, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
Иван Шилов ИА REGNUM
Азербайджан
«27-28 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Азербайджанскую Республику с официальным визитом. Ожидается встреча с президентом Ильхамом Алиевым», — сказала Захарова.
Также представитель МИД отметила, что ожидаются переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Ранее Сергей Лавров в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И заявил о готовности России и КНР защищать интересы друг друга.