Москва, 22 февраля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в митинге-концерте, посвященном Дню защитника Отечества, который проходит в эти минуты в «Лужниках». Глава государства выступил с обращением к участникам мероприятия, ко всем жителям России, а также пообщался с военными. Он первым делом пожал руки находящимся на стадионе военнослужащим.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Есть люди — вот они здесь стоят, рядом со мной. Есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть: семью и Родину», — заявил российский президент.

Как отметил Путин, российские военные прямо сейчас сражаются на наших исторических территориях. Военное руководство страны сообщило о ведущемся сейчас бое. Вся страна, как подчеркнул Путин, поддерживает своих героев, защищающих Донбасс. И все, кто оказывает поддержку, тоже являются защитниками Отечества.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3782877" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Когда мы вместе — нам нет равных. За единство российского народа — ура!» — провозгласил Владимир Путин.