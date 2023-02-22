Мелитополь, , 16:38 — REGNUM Россия готова к контрнаступлению в Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости врио губернатора области Евгений Балицкий 22 февраля.

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мы готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии, и мы готовы к контрнаступлению. Мы ждём команды высшего военного руководства», — сказал Балицкий.

Врио губернатора добавил, что военнослужащие готовы защитить Энергодар всеми возможными средствами.

«У нас есть полк радиохимической защиты, который готов в случае самых непредвиденных обстоятельств вступить», — пояснил Евгений Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что большая часть территории области контролируется российской армией.