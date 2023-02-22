Москва, , 16:32 — REGNUM В нынешних условиях все граждане России, весь народ является защитником Отечества. Об этом 22 февраля в ходе выступления на митинге-концерте, посвящённом Дню защитника Отечества, на стадионе «Лужники» в Москве заявил президент России Владимир Путин.

Участники митинг-концерта «Слава защитникам Отечества!» в Лужниках © Сергей Бобылев/ТАСС

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«Дорогие друзья! Мы встречаемся в преддверии Дня защитника Отечества. В этих словах есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое», ― заявил глава государства.

По словам российского лидера, каждый, кто сегодня поддерживает российских военных, участвующих в спецоперации, в известной степени также является защитником Отечества. Это медработники, врачи, медсёстры, нянечки, работники оборонных предприятий, транспортного сектора и все пришедшие на митинг в поддержку российских бойцов, и даже дети, которые пишут письма солдатам.

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«В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Все: весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон!» ― сказал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, на стадионе «Лужники» в Москве 22 февраля проходит митинг-концерт, который посвящен Дню защитника Отечества.

Напомним, 18 марта 2022 года в «Лужниках» прошёл концерт-митинг «Крымская весна». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он показал максимальную поддержку гражданами решений российского лидера Владимира Путина.