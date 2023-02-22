Рим, , 16:36 — REGNUM Италия становится стороной конфликта на Украине, снабжая её оружием, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов 22 февраля в интервью ANSA.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, отношения России и Италии портятся, во многом — из-за агрессивной антироссийской пропаганды ведущих итальянских СМИ и ряда недружественных действий со стороны Рима.

Российский дипломат отметил, что Италия, поставляя украинской армии оружие, «втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта». Это происходит против воли немалого числа жителей Италии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский подписал совместную декларацию с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони, в которой Италия объявляет о намерении и дальше вооружать Киев.

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