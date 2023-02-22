Пасечник назвал вынужденной мерой отключение мобильного интернета в ЛНР

Москва, , 16:30 — REGNUM Отключение мобильного интернета на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) является вынужденной мерой, предпринятой для обеспечения безопасности. Об этом 22 февраля рассказал журналистам врио главы региона Леонид Пасечник на стадионе «Лужники» в Москве, на котором в данный момент проходит митинг-концерт ко Дню защитника Отечества.

Смартфон Дарья Драй © ИА REGNUM

«Выключение интернета — это необходимая мера, которая связана с вопросами безопасности», — сказал он.

Также врио главы ЛНР уточнил, что в случае, если бы такое решение не было ранее принято, это могло бы привести к обстрелам территории республики со стороны вооружённых формирований Украины.

Кроме того, Пасечник заверил, что мобильный интернет включат сразу, как это станет безопасным, и уточнил, что в данный момент идёт процесс коммуникации с российскими операторами «большой четвёрки».

Отметим, 11 февраля оператор связи ЛНР «Мобильные коммуникационные системы» сообщил о выключении мобильного интернета на территории республики.