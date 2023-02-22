Москва, , 16:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» 22 февраля заявил, что «нам нет равных».

Владимир Путин во время выступления на митинг-концерте ко Дню защитника Отечества в Лужниках © Сергей Бобылев/ТАСС

«Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!» — сказал Путин.

Глава государства также напомнил, что сейчас на исторических территориях страны идет бой за людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля на стадионе «Лужники» в Москве проходит митинг-концерт который посвящен Дню защитника Отечества.