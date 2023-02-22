Путин выступил на митинге-концерте в «Лужниках»: «Нам нет равных»
Москва, 22 февраля 2023, 16:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» 22 февраля заявил, что «нам нет равных».
«Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!» — сказал Путин.
Глава государства также напомнил, что сейчас на исторических территориях страны идет бой за людей.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля на стадионе «Лужники» в Москве проходит митинг-концерт который посвящен Дню защитника Отечества.