Москва, 22 февраля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках» 22 февраля заявил, что «нам нет равных».

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время выступления на митинг-концерте ко Дню защитника Отечества в Лужниках

«Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!» — сказал Путин.

Глава государства также напомнил, что сейчас на исторических территориях страны идет бой за людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля на стадионе «Лужники» в Москве проходит митинг-концерт который посвящен Дню защитника Отечества.