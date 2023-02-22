Москва, 22 февраля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Прошедший после признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик год стал самым тяжёлым, но и самым лучшим годом для них. Об этом 22 февраля сказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Сергей Бобылев/ТАСС Леонид Пасечник во время митинга-концерта «Слава защитникам Отечества!» в Лужниках

Глава региона ответил на вопросы журналистов во время митинга-концерта в «Лужниках».

«Это, наверное, был самый лучший год в нашей жизни, в жизни республик Донбасса. Потому что мы очень ждали, начали освобождение наших территорий», — сказал Пасечник.

Он отметил, что таким образом были достигнуты поставленные ДНР и ЛНР цели о вхождении в состав России.

Стоит отметить, что на митинге-концерте в «Лужниках» выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил всех с приближающимся праздником — Днём защитника Отечества.