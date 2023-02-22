Год после признания ДНР и ЛНР стал самым лучшим для республик — Пасечник
Москва, 22 февраля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Прошедший после признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик год стал самым тяжёлым, но и самым лучшим годом для них. Об этом 22 февраля сказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Глава региона ответил на вопросы журналистов во время митинга-концерта в «Лужниках».
«Это, наверное, был самый лучший год в нашей жизни, в жизни республик Донбасса. Потому что мы очень ждали, начали освобождение наших территорий», — сказал Пасечник.
Он отметил, что таким образом были достигнуты поставленные ДНР и ЛНР цели о вхождении в состав России.
Стоит отметить, что на митинге-концерте в «Лужниках» выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил всех с приближающимся праздником — Днём защитника Отечества.