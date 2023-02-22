ВСУ обстреляли село Первое Цепляево Белгородской области
Шебекино, Белгородская область, 22 февраля 2023, 16:28 — REGNUM Вооруженные силы Украины в среду, 22 февраля, обстреляли село Первое Цепляево Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Снарядами повреждены 3 домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. ВСУ продолжают расстреливать мирные объекты», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.
Также Гладков добавил, что в результате обстрела произошло возгорание двух хозпостроек. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы.
Ранее сообщалось, что при обстреле города Шебекино Белгородской области пострадал один человек, с контузией доставленный в больницу.
Читайте ранее в этом сюжете: Ещё один человек пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино