Шебекино, Белгородская область, 22 февраля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины в среду, 22 февраля, обстреляли село Первое Цепляево Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Снарядами повреждены 3 домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. ВСУ продолжают расстреливать мирные объекты», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Также Гладков добавил, что в результате обстрела произошло возгорание двух хозпостроек. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы.

Ранее сообщалось, что при обстреле города Шебекино Белгородской области пострадал один человек, с контузией доставленный в больницу.