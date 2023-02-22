Рим, 22 февраля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. То, что в Италии отказались от российского газа, для Рима стало «бессмысленной жертвой». Об этом заявил посол РФ в Италии Сергей Разов. По его словам, в настоящее время для итальянцев сжиженный природный газ, в том числе из США, обходится в четыре-пять раз дороже, чем российский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В интервью агентству ANSA, опубликованном 22 февраля, дипломат отметил, что не видит «смысла иногда раздающихся триумфальных реляций» насчет прекращения импорта энергоносителей из России.

«Задаю вопрос: зачем и какой ценой? Сжиженный природный газ, в том числе из США, обходится в 4–5 раз дороже, чем российский трубопроводный. Требуются немалые затраты на сооружение объектов регазификации, осложняются проблемы с охраной окружающей среды», — подчеркнул Разов.

По его мнению, эта поза властей приводит к существенному росту тарифов на газ для производственных предприятий и домохозяйств. При этом страдает конкурентоспособность итальянской продукции.

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Напомним, о сокращении Италией поставок газа из России с 40% до 10% сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре 2022 года.