Рига, 22 февраля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Нидерландское судно Escape, на борту которого находится легковоспламеняющийся груз, находясь в Рижском заливе, осталось без экипажа и теперь дрейфует к берегам Латвии. Об этом 22 февраля сообщает агентство LETA.

Janis Laizans/XinHua/Global Look Press Рижский залив

По данным службы береговой охраны морских сил Латвии, на судне произошёл пожар в машинном отделении, который не получилось потушить находящимися там средствами. Весь экипаж покинул судно на шлюпке.

«В настоящее время Escape без управления дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к горящему судну отправили судно береговой охраны, а также несколько буксиров, имеющих средства пожаротушения. Кроме того, для тушения огня приготовили вертолёт. По последним данным, Escape находилось в девяти километрах от берега.