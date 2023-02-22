Москва, , 16:22 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал 2022 год удачным для российской экономики, несмотря на многочисленные введенные против России санкции.

Российский рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прошлый год был неплохим для российской экономики», — отметил Боррель в интервью радиостанции Onda Zero 22 февраля.

Как отметил испанский политик, это связано с десятикратным повышением цен на энергоносители, а также с необходимостью стран Запада покупать у России газ по завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести против российских финансовых учреждений санкции сроком на 50 лет.

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