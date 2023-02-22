Москва, 22 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал 2022 год удачным для российской экономики, несмотря на многочисленные введенные против России санкции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Прошлый год был неплохим для российской экономики», — отметил Боррель в интервью радиостанции Onda Zero 22 февраля.

Как отметил испанский политик, это связано с десятикратным повышением цен на энергоносители, а также с необходимостью стран Запада покупать у России газ по завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести против российских финансовых учреждений санкции сроком на 50 лет.